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Занятия в школах Челябинска отменили из-за ложных сообщений о минировании

В пресс-службе ГУ МВД России по региону от комментариев воздержались

ЧЕЛЯБИНСК, 20 января. /ТАСС/. Занятия первой и второй смены во всех школах Челябинска отменили в четверг из-за поступивших ложных сообщений о минировании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Занятия во всех школах Челябинска сегодня отменены из-за ложных сообщений о минировании", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области от комментариев воздержались.

В пресс-службе Комитета по делам образования администрации Челябинска отмену занятий подтвердили, добавив, что занятия отменены в первую и вторую смену. Причину отмены не уточнили.

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