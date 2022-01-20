Занятия в школах Челябинска отменили из-за ложных сообщений о минировании

ЧЕЛЯБИНСК, 20 января. /ТАСС/. Занятия первой и второй смены во всех школах Челябинска отменили в четверг из-за поступивших ложных сообщений о минировании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Занятия во всех школах Челябинска сегодня отменены из-за ложных сообщений о минировании", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области от комментариев воздержались.

В пресс-службе Комитета по делам образования администрации Челябинска отмену занятий подтвердили, добавив, что занятия отменены в первую и вторую смену. Причину отмены не уточнили.