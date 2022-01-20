В уголовном деле экс-начальника бюро судмедэкспертизы Оренбуржья появился еще один эпизод

ОРЕНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в отношении бывшего начальника ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы", обвиняемого в злоупотреблениях и мошенничестве, еще одно уголовное дело о мошенничестве, эпизод которого связан с командировкой в Москву. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении бывшего начальника государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Бюро судебно-медицинской экспертизы" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения")", - сказано в сообщении.

Уголовное дело, как уточнили в ведомстве, возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области. Следствие полагает, что фигурант, будучи в должности начальника ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы", в октябре 2021 года похитил деньги учреждения. Он ввел в заблуждение руководство министерства здравоохранения Оренбургской области о целях своей командировке в Москву. Как уточняется в сообщении, в столице он занимался личными вопросами.

"Уголовное соединено в одно производство с возбужденным ранее уголовным делом о мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, начальника бюро судмедэкспертизы арестовали 2 декабря 2021 года в Оренбурге по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Как полагает следствие, он осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с аффилированным лицом, а также в период с марта 2021-го по 29 ноября 2021 года, используя служебное положение, путем обмана похитил крупную сумму денег, принадлежащих бюро. Согласно сайту учреждения, начальником бюро являлся Андрей Громов.