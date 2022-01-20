Омская прокуратура обжаловала приговор мужчине, истязавшему двух детей

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Прокуратура Омской области потребовала ужесточить приговор Эдуарду Юнусову, который бросал на пол с высоты своего роста двух малолетних детей, назначив вместо восьми месяцев заключения пять лет лишения свободы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Омской области.

31 января прошлого года в омских группах соцсетей было опубликовано видео, на котором мужчина по очереди приподнимает плачущих мальчика и девочку и кидает их лицом на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове. Омский суд за истязание детей приговорил его к восьми месяцам лишения свободы и прекратил уголовное преследование по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних за примирением сторон. Время нахождения под стражей было зачтено в срок заключения, поэтому мужчина был признан полностью отбывшим наказание.

"Прокуратура настаивает на отмене постановления суда о прекращении уголовного дела и о направлении дела в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в части уже постановленного приговора - изменить наказание с учетом предложений стороны обвинения, назначив осужденному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила прокуратура.

Сторона обвинения считает, что мать детей, изменив свои показания в суде относительно их истязания и подав ходатайство о прекращении уголовного преследования, нанесла ущерб их интересам. При этом ходатайство прокуратуры о замене законного представителя несовершеннолетних, занявшего сторону обвиняемого, оставлено без удовлетворения. Также суд не учел отягчающее обстоятельство, что один из детей являлся родным ребенком преступника. Это позволило назначить ему более мягкое наказание.

Ранее суд установил, что 23 января 2021 года 45-летний Юнусов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с силой бросил на пол с высоты собственного роста восьмилетнюю падчерицу и пятилетнего сына, которые получили синяки и ссадины. Это засняла на телефон супруга мужчины. Она отправила ролик родственнице, разместившей видео в соцсетях.

В тот же день правоохранительные органы задержали мужчину, он был заключен под стражу, позднее с него была взята подписка о невыезде. В ходе следствия было установлено, что Юнусов неоднократно избивал детей, в воспитательных целях заставлял подолгу стоять в планке на кулаках и истязал их. Мать детей боялась агрессивного супруга и поэтому не сообщала в правоохранительные органы. В марте прошлого года Юнусова лишили родительских прав в отношении своих детей 2015 и 2020 годов рождения.