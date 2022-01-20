Обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени отказался от признания вины

ТЮМЕНЬ, 20 января. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной заявил, что не совершал ничего, в чем его обвиняют, по его словам, представители правоохранительных органов оказывали на него давление, передает корреспондент ТАСС из зала Ленинского районного суда города.

Ранее СК сообщал, что в ходе допроса Бережной дал признательные показания.

"Это не чистосердечное признание, это было сделано под давлением, в том числе и физическим. На всем протяжении следственных действий оказывались противоправные действия сотрудниками полиции. Ничего такого, в чем меня обвиняют, я не делал", - сказал Бережной журналистам, добавив, что его пытали током.

Ленинский районный суд Тюмени во вторник рассматривал жалобу адвоката Бережного о признании незаконным отказ о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий. "Обжалуемое постановление отменено руководителем следственного органа. В связи с чем судом производство по жалобе адвоката в интересах Виталия Бережного прекращено", - вынесла решение судья.

Девочка пропала 30 июня этого года, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера в 2,5 км от дома, где она жила. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").