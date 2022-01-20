Суд приговорил к семи годам колонии главу ячейки "свидетелей Иеговы" в Томской области

ТОМСК, 20 января. /ТАСС/. Суд признал виновным и приговорил к семи годам лишения свободы жителя закрытого города Северска Томской области, который возглавлял местную ячейку запрещенной в РФ организации "свидетелей Иеговы", сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Как установлено следствием и судом, подсудимый с июля 2018 года по июль 2020-го в ЗАТО Северск Томской области организовал деятельность местной религиозной организации "свидетелей Иеговы", заведомо зная о запрете ее деятельности в соответствии с решением Верховного суда РФ. Деятельность этой организации осуществлялась посредством проведения закрытых конспиративных собраний, религиозных выступлений и богослужений, распространения экстремистской литературы, а также организации работы по вербовке и вовлечению новых участников из числа жителей города Северска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на основании материалов УФСБ России по Томской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы, а также наложил запрет на работу во всех образовательных учреждениях и размещение любой образовательной информации, в том числе в интернете, сроком на пять лет.