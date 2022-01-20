Экс-владельца компании "Новик" Лященко заочно арестовали за невыплату заработной платы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Алексея Лященко и экс-владельца промышленной компании "Новик" по делу о невыплате зарплаты работникам. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Суд избрал в отношении Лященко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ", - сказала представитель суда.

Лященко объявлен в международный розыск. Его обвиняют по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат").

Компания "Новик" обанкротилась в 2019 году. В ее состав входили предприятия, занимающиеся обслуживанием и ремонтом подводных лодок ВМФ и других морских и речных судов. Компания считалась одним из крупнейших сервисных предприятий на этом рынке.