Уровень воды на Енисее рядом с красноярским поселком поднялся выше критической отметки

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Уровень воды в реке Енисей в районе поселка Стрелка на севере Красноярского края, где в начале января подтапливало приусадебные участки, поднялся до 835 см, говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы. Критический уровень составляет 830 см.

В начале января вода поднялась при формировании кромки льда на Енисее в районе Стрелки, это подтопило приусадебные участки. Наивысшего уровня вода в Енисее здесь достигла 7 января - 885 см при критической отметке в 830 см. Вода затронула 25 участков, для жителей открыли пункты временного размещения на случай эвакуации. К середине января уровень воды упал ниже критических отметок.

"Уровень воды составлял в 08:00 (04:00 мск) - 832 см, в 12:00 - 835 см", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что критическим уровнем для поселка, при котором возможно подтопление низинных территорий, составляет 830 см.

Поселок Стрелка находится у места впадения Ангары в Енисей на севере края, в нем проживают 4,6 тыс. человек. Населенный пункт включен в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу Енисея.