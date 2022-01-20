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В Тюмени эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

До конца дня все здания образовательных организаций осмотрят специальные службы

ТЮМЕНЬ, 20 января. /ТАСС/. Все школы в Тюмени эвакуированы из-за поступивших сообщений о возможном минировании зданий. Об этом сообщили в четверг в информационном центре правительства Тюменской области.

"В связи с возникновением 20.01.2022 внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в центре, до конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами.

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