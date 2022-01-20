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В Москве возбудили дела на лжеюристов, обманувших граждан на миллионы рублей

Оба фигуранта дела арестованы, их сообщников ищут

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полиция в Москве возбудила уголовные дела на двух мужчин, которые завлекали граждан бесплатными юридическими услугами, выманивали у них деньги, но не выполняли свои обещания. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве возбуждено несколько дел в отношении двух мужчин, которые представлялись юристами. Ущерб от их деятельности оценивается в размере около 10 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Следствие установило, что "юристы" заманивали людей в свои фирмы в офисе в центре Москвы под предлогом оказания бесплатной юридической помощи. В ход шла даже реклама в СМИ. Далее с клиентами заключали договор и начинали просить деньги за работу. Жертвам иногда приходилось брать кредиты. В дальнейшем лжеюристы не оказывали никаких услуг потерпевшим.

В настоящее время оба фигуранта дела арестованы. Полиция выяснила, что у них были сообщники, их ищут.

Десятки заявлений на подобные фирмы с якобы бесплатными юридическими услугами ежедневно поступают в полицию. Но зачастую доказать мошенничество невозможно, поскольку преступники грамотно составляют договор оказания услуг.

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