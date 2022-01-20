На Кубани задержали подозреваемого в убийстве мужчины и ранении полицейских

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего жителя Темрюкского района Алексея Щетинина, который известен по своим публикациям в соцсети TikTok, по подозрению в убийстве мужчины на Кубани и ранении сотрудников полиции. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах региона.

Ранее на Кубани были возбуждены несколько уголовных дел о разбойном нападении и убийстве жителя станицы Ахтанизовской (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 162 УК РФ), а также применении насилия, опасного для жизни сотрудников полиции в Анапе (ч. 2 ст. 318 УК РФ), Щетинина объявили в федеральный розыск.

"Подозреваемый задержан", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю, по предварительным данным, в декабре 2020 года 44-летний житель Темрюкского района проник в дом мужчины, где застрелил его и похитил ювелирные украшения. Затем, по версии следствия, в апреле 2021 года тот же подозреваемый в селе под Анапой ранил полицейских, которые пытались проверить у него документы.