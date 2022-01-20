Замглавы СвЖД предстанет перед судом за использование служебного вагона в личных целях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Сургутский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении заместителя начальника Свердловской железной дороги (СвЖД), ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили журналистам в Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о возбуждении дела о злоупотреблении полномочиями в отношении замначальника СвЖД Вячеслава Баскала. Информацию о деле подтвердили в пресс-службе СвЖД.

"По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, незаконно использовал служебный вагон в личных целях для следования по маршруту ст. Сургут - ст. Ноябрьск-1 - ст. Сургут. В результате действий обвиняемого Свердловской железной дороге причинен материальный ущерб на сумму более 92 тыс. рублей - затраты на обслуживание и заправку локомотива, оплату труда локомотивным бригадам. Ущерб подсудимым возмещен", - говорится в сообщении.

Прокурором уголовное дело направлено в Сургутский городской суд ХМАО-Югры для рассмотрения по существу.