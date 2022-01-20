В Красноярске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", объявили в Красноярске до вечера 21 января. Об этом в четверг сообщила ЕДДС города.

Режим в городе ввели во второй раз с начала 2022 года. В 2021 году он вводился 15 раз.

"С 17:00 (13:00 мск) 20 января 2022 года до 17:00 (13:00 мск) 21 января 2022 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Также на сутки режим "черного неба" ввели в Минусинске.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.