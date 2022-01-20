В Москве задержали бывшего муниципального депутата Блоху

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Бывший депутат горсовета Анапы Владимир Блоха, находившийся в федеральном розыске по делу о мошенничестве, задержан в Москве. Об этом ТАСС информировал источник в правоохранительных органах.

"В Москве задержан безработный гражданин Владимир Блоха, 1966 года рождения, находившийся в федеральном розыске за совершения преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), инициированного полицией Анапы", - сказал собеседник агентства.

Блоху выявила система поиска преступников по видеонаблюдению, после чего за ним направили наряд полиции. Ранее мужчину дважды избирали депутатом Совета муниципального образования города-курорта Анапы от "Единой России". По уголовному делу, возбужденному в 2020 году, он был под подпиской о невыезде, но подался в бега.