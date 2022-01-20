Ходатайство об аресте главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" поступило в суд

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ходатайство следствия о заключении под стражу главного врача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко поступило для рассмотрения в Пресненский суд Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Ходатайство об избрании в отношении Кравченко А. В. меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд. Оно будет рассмотрено в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Кравченко предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год Кравченко "получил от следственно-арестованных и осужденных денежные средства за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и иных лиц". Данные решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента. В ходе предварительного следствия установлено восемь лиц, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.

Как сообщил ранее источник ТАСС, кроме того, следствие считает, что Кравченко направил в больницу ряд заключенных без соответствующих оснований, тем самым улучшив условия их содержания.