На Кубани арестовали солдата-срочника, осквернившего монумент воинской славы

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Призывника из Дагестана, который в начале января осквернил монумент воинской славы в одной из воинских частей в Краснодарском крае, заключили под стражу. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Алексей Аванесян.

"Взял под защиту обвиняемого по ч. 4 ст 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Дело расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - написал Аванесян.

Инцидент произошел в хуторе Молькино Краснодарского края. Ранее в Главном военном следственном управлении СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту осквернения двумя военнослужащими символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества в Краснодарском крае. По данным следствия, один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим войнам силовые приемы, при этом второй осуществлял видеосъемку происходящего.

12 января в пресс-службе Южного военного округа со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова сообщали, что жители республики осудили поступок призывника из республики, а командующий войсками ЮВО Александр Дворников поставил задачу привлечь виновных военнослужащих к ответственности.