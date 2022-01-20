ФСБ в Дагестане пресекла деятельность криптоферм с оборудованием на 500 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Дагестане обнаружили и изъяли компьютерную технику на полмиллиарда рублей, вовлеченную в противоправную деятельность сети криптоферм. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по республике в рамках мероприятий по декриминализации электроэнергетической отрасли пресечена противоправная деятельность сети криптоферм, незаконно действовавших на территории Махачкалы и Кизлярского района, в селах Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района. В результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято 4 343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 млн рублей. По оценке специалистов, общий объем мощности незаконно потребленной электроэнергии составлял около 8 мегаватт в час",- говорится в сообщении.

Незаконные криптофермы приводят к критическому повышению нагрузки на электросетевое хозяйство республики и вызывают частые аварийные отключения электроснабжения населения, отметили в УФСБ.

В филиале ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" производят расчет суммы материального ущерба, нанесенного госкомпании.