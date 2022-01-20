В Приангарье возбудили дело о незаконном получении из бюджета субсидии в 32 млн рублей

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело о незаконном получении субсидии из бюджета в размере 32 млн рублей ресурсоснабжающей компанией. Об этом в четверг сообщалось на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В результате незаконного получения субсидии бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере свыше 32 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Субсидию из областного бюджета ресурсоснабжающая организация, которая работает в Слюдянском районе, получила в 2019 году для возмещения затрат на коммунальное обслуживание населения. При расчете субсидии были учтены сведения о запланированных организацией расходах на оплату налоговых и иных платежей на работников. Однако фактически компания не произвела эти платежи, поскольку ремонт и обслуживание коммунальной инфраструктуры выполняли не ее работники, а другие компании.