Еще одного депутата "Единой России" оштрафовали в Новосибирске за незаконный митинг

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал на 10 тыс. рублей за проведение несанкционированного митинга депутата новосибирского областного заксобрания Сергея Конько, входящего во фракцию "Единой России", сообщается на сайте суда в четверг.

17 января суд оштрафовал другого депутата "Единой России" Александра Мухарыцина. "Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска Конько Сергей Григорьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ - организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Конько был участником схода жителей, выступающих против строительства торговых павильонов вместо сквера, в Октябрьском районе Новосибирска 13 ноября 2021 года.

Сергей Конько был избран депутатом в Заксобрание Новосибирской области в сентябре 2020 года. Входит во фракцию "Единой России".