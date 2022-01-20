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Еще одного депутата "Единой России" оштрафовали в Новосибирске за незаконный митинг

Сергей Конько участвовал в сходе жителей, выступающих против строительства торговых павильонов вместо сквера в Октябрьском районе

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал на 10 тыс. рублей за проведение несанкционированного митинга депутата новосибирского областного заксобрания Сергея Конько, входящего во фракцию "Единой России", сообщается на сайте суда в четверг.

17 января суд оштрафовал другого депутата "Единой России" Александра Мухарыцина. "Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска Конько Сергей Григорьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ - организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Конько был участником схода жителей, выступающих против строительства торговых павильонов вместо сквера, в Октябрьском районе Новосибирска 13 ноября 2021 года.

Сергей Конько был избран депутатом в Заксобрание Новосибирской области в сентябре 2020 года. Входит во фракцию "Единой России".

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Россия"Единая Россия"Новосибирская область
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