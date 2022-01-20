Суд продлил арест экс-директору ФК "Тамбов" Коноваловой по делу о мошенничестве

ТАМБОВ, 20 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тамбова в четверг продлил срок содержания под стражей бывшему генеральному директору футбольного клуба "Тамбов" Ольге Коноваловой, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд продлил Коноваловой срок содержания под стражей до 26 марта", - сообщила собеседница агентства.

Коновалова возглавляла футбольный клуб с 2018-го по 2021 год. В декабре 2020 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками клуба. В сентябре 2021-го Коновалову задержали в рамках уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и отправили под арест.

В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в Арбитражный суд о признании организации банкротом. В мае "Тамбов" фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников. В октябре Арбитражный суд региона признал клуб банкротом.

По данным следствия, Коновалова, достоверно зная о том, что деньги, предусмотренные на зарплату, не относятся к собственным средствам организации и не могут направляться на иные цели, на протяжении года не выплачивала зарплату 114 работникам клуба. В результате образовалась задолженность в размере 200 млн рублей. При этом имеющиеся средства она направляла на выплаты по краткосрочным кредитам и другие цели, связанные с материальным обеспечением клуба, а также продолжала выплачивать зарплату себе.