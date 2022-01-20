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На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Людей из местных школ и общественных учреждений эвакуировали

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Подземный толчок магнитудой 4,3 произошел на западном побережье южной итальянской области Калабрия. Как сообщает в четверг агентство ANSA, были эвакуированы люди из многих местных школ и общественных учреждений, однако о пострадавших и разрушениях сведений не поступало.

Подземный толчок почувствовали во многих населенных пунктах. Напуганные люди вышли из домов на улицы.

По данным Национального института геофизики и вулканологии, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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Италия
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