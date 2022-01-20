Под Владимиром полиция изъяла более 43 тыс. пачек нелегальных сигарет на 4,7 млн рублей

ВЛАДИМИР, 20 января. /ТАСС/. Полицейские во Владимирской области изъяли более 43 тыс. пачек немаркированных сигарет на сумму более 4,7 млн рублей в гаражах, арендованных местным жителем. Об этом в четверг сообщается на сайте УМВД по Владимирской области.

"Из автомобиля 35-летнего местного жителя и арендованных им двух гаражей полицейские изъяли в общей сложности более 43 тыс. пачек нелегальных сигарет различных наименований. Розничная стоимость изъятой партии превышает 4,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с августа по октябрь 2021 года злоумышленник заказывал через интернет сигареты неизвестного происхождения и планировал их продажу.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району Владимирской области возбуждено дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Санкция по статье предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом. Расследование продолжается.