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Суд в Москве 27 января решит вопрос о заочном аресте бывшего топ-менеджера ВЭБ Валитова

Ильгиза Валитова объявили в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере

МОСКВА, 20 января./ТАСС/. Тверской суд Москвы 27 января рассмотрит вопрос о заочном аресте бывшего директора департамента Внешэкономбанка Ильгиза Валитова. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 27 января", - сказала представитель суда.

Валитов объявлен в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В 2016 году Валитова уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в попытке мошенническим путем завладеть имуществом группы компаний "Евродон" (крупнейший в РФ производитель индейки). По версии следствия, он предлагал структурам "Евродона" получить в ВЭБе кредиты в обмен на доли в их уставных капиталах. Валитов тогда был задержан и арестован.

Ильгиз Валитов с 2007 по 2015 год работал в ВЭБ (с ноября 2018 года - государственная корпорация развития ВЭБ.РФ). Этот период частично совпадает со временем, когда банк кредитовал "Евродон", а также родственную структуру компании - "Евродон-юг", которой в 2012 году ВЭБ одобрил кредитную линию на 17,9 млрд рублей для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.

Валитов был управляющим филиалом, а затем вице-президентом ОАО "Банк ВТБ", а также членом совета директоров ОАО "Камаз". С 2007 по 2010 год он занимал должность главы департамента развития регионов ВЭБ, а затем возглавил департамент природных ресурсов корпорации. Также Валитов был председателем совета директоров ООО "ВЭБ Управление проектами", был членом совета директоров ОАО "Группа Разгуляй", ЗАО "Краслесинвест", ЗАО "Верхнекамская калийная компания".

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