В Красноярске грузовик сбил трех пешеходов после ДТП с легковым автомобилем

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Три пешехода пострадали в Красноярске после того, как грузовик столкнулся с легковым автомобилем и выехал на тротуар. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"По предварительной информации, сегодня в Красноярске около 16:20 (12:20 мск) на пересечении ул. Алексеева - ул. Батурина водитель автомобиля Lada допустил столкновение со стоящим впереди грузовым автомобилем с последующим наездом грузовика на стоящих на тротуаре пешеходов. В результате происшествия за медицинской помощью обратились три человека", - сообщили в главке.

Госавтоинспекторы работают на месте происшествия, где выясняют обстоятельства случившегося.