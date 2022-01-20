Суд повторно приостановил работу газовой АЗС в Новосибирске из-за нарушений

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Суд приостановил на 90 суток деятельность АГЗС ООО "СибГаз" в Новосибирске, где в начале недели мэром города были инициированы проверки нелегальных автозаправок из-за возгорания цистерны с горючим. Были повторно выявлены нарушения, связанные с работой АЗС, сообщается в четверг на сайте сибирского управления Ростехнадзора.

"С учетом выявленных нарушений в отношении юридического лица ООО "СибГаз" составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Материалы дела направлены в суд. Октябрьский районный суд города Новосибирска 19 января 2022 года поддержал решение сибирского управления Ростехнадзора и повторно приостановил [работу] АГЗС сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

На заправке повторно был выявлен ряд нарушений, в частности, работники АГЗС не проходили проверки знаний и стажировки. Кроме этого, на станции отсутствуют данные об осмотре технологического оборудования, а также данные о техническом обслуживании газопроводов и арматуры АГЗС.

Шестнадцатого января в Новосибирске произошло возгорание цистерны с бензином. К моменту прибытия пожарных цистерна уже была полностью охвачена огнем, существовала угроза распространения огня, рядом с загоревшейся цистерной находятся станция технического обслуживания и частный дом. Площадь возгорания составила 200 кв. метров, пострадал один человек. В понедельник мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил работникам администрации города совместно с МЧС и МВД провести внеплановые проверки нелегальных автозаправок.

Летом в Новосибирске произошел пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз". Общая площадь пожара тогда составила 1 200 кв. метров. Причиной пожара ранее называлось незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. Пострадали 35 человек, 17 из них были госпитализированы. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").