Дело об избиении осужденного в ИК-1 Ярославля поступило в суд

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Уголовное дело об избиении бывшего заключенного Абубакара Цагалаева сотрудниками учреждения в исправительной колонии №1 Ярославля поступило в Заволжский районный суд города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

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"Дело поступило в Заволжский районный суд", - сказала собеседница агентства. Дата первого заседания пока не назначена. Дело будет рассматривать судья Александр Татаринов.

Обвиняемыми являются девять бывших сотрудников колонии. Мера пресечения в виде домашнего ареста была назначена Александру Семенову, остальные находятся под подписками о невыезде. Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Руслан Цветков и Максим Яблоков ранее также были фигурантами дела об избиении в ИК-1 Ярославля осужденного Евгения Макарова.

"Новая газета" 23 февраля 2021 года опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом). На видео зафиксированы избиения двух заключенных в ИК-1 сотрудниками колонии в 2016 году. Один из заключенных - гражданин Грузии Важа Бочоришвили, второй - Абубакар Цагалаев.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации видеозаписей.