Экс-заместителя руководителя управления СК Хакасии подозревают в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Бывшего сотрудника следственного управления СК РФ по Хакасии подозревают в покушении на мошенничество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что был задержан бывший заместитель начальника республиканского управления СК Вячеслав Павин, сейчас работающий юристом.

"В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия из УФСБ России по Республике Хакасия поступили материалы проверки о причастности жителя Республики Хакасия, являвшегося бывшим сотрудником следственного управления СК России, а ныне оказывающего юридические услуги, и его бывшей супруги к мошенническим действиям", - говорится в сообщении. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2022 года к юристу обратилась женщина с просьбой оказать помощь в смягчении режима содержания ее дочери, находящейся в исправительном учреждении республики за незаконный оборот наркотиков. Юрист и его экс-супруга пообещали решить этот вопрос за 450 тыс. рублей, при этом, как считают следователи, не собирались решать проблему. Женщина передала подозреваемым денежные средства в сумме 50 тыс. рублей, а через несколько дней еще 250 тыс. рублей. В момент передачи денег подозреваемые были задержаны сотрудниками республиканского управления ФСБ. По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, экс-супруга мужчины является сотрудницей местного ГУ ФСИН.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии Александру Зюбанову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.