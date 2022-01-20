В Ростовском аэропорту задержали подозреваемого в подделке ПЦР-тестов и QR-кодов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Платов жителя Азовского района Ростовской области, подозреваемого в совершении серии преступлений, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по региону. Мужчина может быть причастен к организации изготовления поддельных ПЦР-тестов и QR-кодов.

По данным местных СМИ, житель Азовского района с группой лиц занимались изготовлением и сбытом поддельных ПЦР-тестов, а также сертификатов о вакцинации на территории четырех субъектов РФ. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за подделку документов и мошенничество в особо крупном размере. Во время следственных действий мужчина скрылся на несколько месяцев, после чего был обнаружен в ростовском аэропорту Платов, когда пытался улететь из области с помощью поддельных документов.

"В 2019 году сотрудники отдела внутренних дел МО МВД России "Азовский" выдали 41-летнему местному жителю заграничный паспорт и паспорт гражданина РФ на имя другого человека. Позднее данный гражданин совершил несколько противоправных деяний и скрывался от правосудия, используя указанные документы. На данный момент гражданин задержан", - сказал представитель МВД.

В пресс-службе добавили, что материалы по факту незаконной выдачи документов направлены в следственное отделение следственного управления СК РФ в Азове.