В Удмуртии по подозрению в продаже наркотиков задержали преступную группу из 13 человек

ТАСС, 20 января. Группу из 13 человек, среди которых несовершеннолетние, задержали в Удмуртии по подозрению в продаже наркотиков, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). В совершении преступления подозреваются 13 местных жителей, четверо из которых - несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые создали преступное сообщество для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2021 году они производили закладки в значительном, крупном и особо крупном размерах для дальнейшего сбыта на территории Удмуртии. Следователи и полицейские обнаружили тайники на территории трех городов: в Ижевске, Глазове и Воткинске.

"В рамках расследования уголовного дела принимаются меры, направленные на установление всех участников преступного сообщества и его организатора. За совершение преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы", - добавили в СК.

В пресс-службе республиканского МВД добавили, что полицейские изъяли в общей сложно 1,7 кг наркотиков. При этом большую часть оперативники изъяли в автомобиле одного из подозреваемых, который являлся межрегиональным курьером. Восемь участников преступной группы находятся в следственном изоляторе, остальные пятеро - под домашним арестом.