На заводе в Новосибирской области произошел взрыв

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Три человека пострадали при ремонте холодильного оборудования на Купинском молочном комбинате в Новосибирской области, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Там (в Купинском молочном комбинате) хлопок. Там проводит проверку прокурор Купинского района, он проверяет соблюдение правил охраны труда, поскольку пострадавшие лица, три лица, они были привлечены на договоре оказания услуг, делали ремонт холодильного оборудования", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник ТАСС в органах власти, всех пострадавших госпитализировали, один из них находится в реанимации. В пресс-службе регионального Минздрава добавили, что остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести, в отделении хирургии.

По данным прокуратуры, взрыв произошел на складе готовой продукции ООО "Купинское мороженное" (входит в структуру комбината). В результате частично обрушились стены, выполненные из сэндвич-панелей.

Комбинат построили в 1951 году. Он является одним из крупнейших в регионе. АО "Купинский молочный комбинат", управляющее предприятием, находится в процедуре банкротства.