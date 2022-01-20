Суд назначил от 13 до 18 лет колонии фигурантам дела о поставках аргентинского кокаина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил фигурантов дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны к срокам от 13 до 18 лет колонии. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, основной фигурант дела Андрей Ковальчук, выдававший себя за сотрудника российских спецслужб, получил 18 лет колонии строгого режима и обязан также выплатить штраф в размере 1,8 млн рублей.

"Суд признал Ковальчука виновным, путем частичного сложения наказания назначил ему 18 лет колонии строгого режима со штрафом 1,8 млн рублей ", - сказал собеседник агентства.

Другие фигуранты дела приговорены: Абянов - к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,6 млн рублей, Калмыков - 16 годам колонии и 1 млн рублей штрафа, Худжамов - 13 годам колонии и 900 тыс. рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Защита будет добиваться оправдания фигурантов дела о поставках кокаина из Аргентины в РФ и Европу, сообщил адвокат одного из подсудимых Сергей Юрош. "Конечно, мы будем обжаловать. Все обвиняемые до сих пор не признают себя виновными. Мы будем добиваться справедливости", - сказал собеседник агентства.

Дорогомиловский суд с участием коллегии присяжных заседателей приступил к слушанию уголовного дела о поставках кокаина в ноябре 2020 года. Позднее суд распустил коллегию из-за отсутствия подтверждения полномочий одного из защитников основного фигуранта дела Андрея Ковальчука. В ходе слушаний дела в суде дал показания бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине, российский посол в Мексике Виктор Коронелли.

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении подсудимых, признав их заслуживающими снисхождения. Гособвинение в свою очередь на основании вердикта присяжных запросило для фигурантов дела сроки от 15 до 19 лет. Все обвиняемые отвергают причастность к совершению инкриминируемого преступления и просили их оправдать.

Операция "12 королев"

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который, по данным следствия, частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.