СК завершил расследование дела в отношении Абызова и его 11 соучастников

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников завершено. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Российской Федерации Михаила Абызова и его 11 соучастников, - сообщила Петренко. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд".

В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По данным следствия, в эти годы обвиняемые путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Также следствие считает их причастными к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей, совершению коммерческого подкупа и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.

"В целях возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество Михаила Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний, стоимостью свыше 37 млрд рублей", - добавила Петренко.