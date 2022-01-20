В Мордовии возбудили уголовное дело по факту обнаружения младенца в пакете

ТАСС, 20 января. Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности возбудили по факту обнаружения младенца в пакете возле одного из частных домов в Ардатове. Об этом сообщается в четверг на сайте областной прокуратуры.

"По факту обнаружения в Ардатове новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 19 января возле частного дома в Ардатове местные жители нашли полиэтиленовый пакет с новорожденной девочкой, завернутой в наволочку. Ребенка доставили в больницу, чтобы затем поместить девочку в перинатальный центр. При медицинском осмотре признаков применения насилия не выявили.

Личность матери ребенка устанавливается.