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Дело в отношении Сергея Фургала

Верховный суд подтвердил решение о направлении дела Фургала в подмосковный суд

Таким образом, жалоба защиты оставлена без удовлетворения

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Верховный суд России в четверг признал законным направление дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей, в Люберецкий суд Московской области, передает корр. ТАСС.

"Решение суда первой инстанции о направлении уголовного дела по подсудности в Люберецкий городской суд Московской области оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - постановил суд.

Ранее Верховный суд пришел к выводу, что рассмотрение дела с участием коллегии присяжных в Хабаровском крае может привести к необъективности процесса.

Бывший губернатор Хабаровского края Фургал был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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