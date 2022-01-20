На Кубани возбудили административное дело в отношении предприятия после загрязнения реки

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Инспекторы Южного межрегионального управления Росприроднадзора выявили факт загрязнения реки в Абинском районе Краснодарского края, по предварительным данным, в результате слива воды АО "НПП "Кубаньцветмет". Возбудили административное дело, сообщается на сайте Росприроднадзора в четверг.

"При проведении осмотра водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и акватории реки Малая Зыбза в Холмском сельском поселении Абинского района Краснодарского края зафиксировали факт слива воды неустановленного происхождения с территории АО "НПП "Кубаньцветмет". Вода из шланга поступала в ливневый канал и далее по периметру площадки накопления отходов попадала в реку. По результатам лабораторных исследований проб воды из реки Малая Зыбза установлено превышение содержания по БПК5, хлоридам, сульфат-ионам, нитрат-ионам, нефтепродуктам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении АО "НПП "Кубаньцветмет" возбудили административное дело по нескольким статьям КоАП РФ, среди которых самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением и нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.