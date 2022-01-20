Экс-судья из Краснодарского края Дадаш обвиняется в хищении $560 тыс.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Бывшая судья Белореченского районного суда Краснодарского края Ирина Дадаш обвиняется в совершении мошенничества в составе группы лиц, в результате которого было похищено $560 тыс. Об этом в четверг сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"По данным следствия, бывшая судья Белореченского районного суда Краснодарского края Дадаш, исполняя обязанности председателя суда, под предлогом организации квалифицированной юридической помощи фигурантам уголовного дела, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами и с использованием своего служебного положения, похитила путем обмана и злоупотребления доверием [у двух граждан] деньги в общей сумме $560 тыс., что по состоянию на 22 апреля 2019 года в пересчете по официальному курсу ЦБ РФ составило 35 877 442 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Дадаш обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Ранее в отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ленинский суд Ростова-на-Дону продлил арест экс-судьи до 25 апреля 2022 года.