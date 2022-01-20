Ущерб от лесных пожаров в ЮФО и СКФО в 2021 году сократился в 33 раза

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный лесными пожарами в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в 2021 году сократился в 33 раза по сравнению с 2020 годом и составил 5,3 млн рублей против 175 млн рублей годом ранее. Об этом сообщил в четверг начальник департамента лесного хозяйства по ЮФО Петр Костенич на совещании Федерального агентства лесного хозяйства в Махачкале.

"Показатель ущерба от лесных пожаров в целом по субъектам СКФО и ЮФО снижен в 2021 году в 33 раза благодаря эффективной работе по охране лесов от пожаров субъектов наших округов. Его значение в этом году составило как никогда мало - 5,3 млн рублей против 175 млн рублей ущерба в 2020 году. Это в 13 раз меньше среднедопустимого расчета значения по России с учетом площади земель лесного фонда, при том, что на леса юга России приходится максимальная рекреационная нагрузка", - сказал Костенич.

В целом, по его словам, в 2021 году в регионах ЮФО и СКФО зарегистрировали 92 лесных пожара на площади 779 га. "По сравнению с 2020 годом количество пожаров уменьшилось в 3,5 раза, а площадь пожаров - почти в семь раз. Значительно сократилась и площадь крупных лесных пожаров, количество - в шесть раз, площадь - в восемь раз", - добавил руководитель департамента.

Он отметил, что значительного сокращения количества пожаров и нанесенного ими ущерба удалось добиться благодаря выделению дополнительных средств на патрулирование лесов.

"Благодаря принятым решениям Рослесхоза нам было впервые выделено из резервного фонда правительства России <…> 98,8 млн рублей на наземное патрулирование. Мы в течение пят лет бились над тем, чтобы нам на наземное патрулирование выделялись дополнительные средства, и впервые в России именно на субъекты ЮФО были выделены эти деньги. Это не прошло даром, <…> это позволило улучшить основные показатели по пожарам", - пояснил Костенич.