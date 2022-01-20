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Директора ростовского референтного центра Россельхознадзора оштрафовали на 100 тыс. рублей

Юрия Реку признали виновным в превышении должностных полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону оштрафовал на 100 тыс. рублей директора ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" Юрия Реку, признанного виновным в превышении должностных полномочий. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Оперативники ФСБ России установили, что руководитель центра вступил в сговор с представителями подрядной организации, выполняющей работы по строительству лабораторного блока. Зная, что работы не были выполнены в полном объеме, мужчина подписал фиктивные акты выполненных работ. В отношении него были возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Железнодорожный районный суд города Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ходе судебных заседаний Река признал свою вину в совершенных преступлениях, добавили в пресс-службе.

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