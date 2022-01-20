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Столкновение 40 машин заблокировало движение одной из главных автострад Чехии

Движение на Прагу полностью перекрыто

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Авария с участием более чем 40 автомобилей заблокировала в четверг движение по чешской автостраде D5 в 33 км от чешской столицы. Об этом сообщает телеканал ЧТ24.

"По предварительной информации столкнулись свыше 40 машин, серьезно ранены пять человек, трое из них зажаты в поврежденных машинах. Учитывая число пострадавших автомобилей, мы ожидаем, что раненых окажется гораздо больше", - рассказала представительница спасательной службы Петра Гомолова.

Ситуация осложняется тем, что в столкновении приняли участие 10 большегрузных автомобилей. Движение на Прагу полностью перекрыто.

В действие введен "травмоплан", который объявляется, когда в результате какого-либо ЧП пострадавших оказывается больше пяти человек. К месту аварии направляются кареты скорой помощи из ближайших населенных пунктов. Из Праги вылетел санитарный вертолет.

По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия и несоблюдение скоростного режима.

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