Столкновение 40 машин заблокировало движение одной из главных автострад Чехии

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Авария с участием более чем 40 автомобилей заблокировала в четверг движение по чешской автостраде D5 в 33 км от чешской столицы. Об этом сообщает телеканал ЧТ24.

"По предварительной информации столкнулись свыше 40 машин, серьезно ранены пять человек, трое из них зажаты в поврежденных машинах. Учитывая число пострадавших автомобилей, мы ожидаем, что раненых окажется гораздо больше", - рассказала представительница спасательной службы Петра Гомолова.