Столкновение 40 машин заблокировало движение одной из главных автострад Чехии

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Авария с участием более чем 40 автомобилей заблокировала в четверг движение по чешской автостраде D5 в 33 км от чешской столицы. Об этом сообщает телеканал ЧТ24.
"По предварительной информации столкнулись свыше 40 машин, серьезно ранены пять человек, трое из них зажаты в поврежденных машинах. Учитывая число пострадавших автомобилей, мы ожидаем, что раненых окажется гораздо больше", - рассказала представительница спасательной службы Петра Гомолова.
Aktuální informace: 14 kamionu, 2 nákladní auta, 20 osobních aut,— Petra Pecková (@PPeckova) January 20, 2022
2 ošetření na místě
2 převezeni do Hořovic (lehce zranění)
2 letech do Prahy (těžší zranění) a následně ještě nalezen třetí pacient, míří letecky do FN Motol. pic.twitter.com/jCve6bvoSo
Ситуация осложняется тем, что в столкновении приняли участие 10 большегрузных автомобилей. Движение на Прагу полностью перекрыто.
В действие введен "травмоплан", который объявляется, когда в результате какого-либо ЧП пострадавших оказывается больше пяти человек. К месту аварии направляются кареты скорой помощи из ближайших населенных пунктов. Из Праги вылетел санитарный вертолет.
По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия и несоблюдение скоростного режима.