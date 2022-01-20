Дело о загрязнении земельного участка отходами возбудили в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Троицком районе Челябинской области возбудили уголовное дело о загрязнении земельного участка вредными продуктами хозяйственной деятельности. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"По материалам прокуратуры Троицкого района в МО МВД России "Троицкий" было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 254 ("Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности)" УК РФ", - сказано в сообщении.

Осенью 2021 года сообщалось, что 1 ноября водоканал города Троицка, в котором проживают свыше 73 тыс. человек, временно останавливал подачу воды потребителям из-за превышения содержания в ней аммиака. Оборудование удалось промыть к вечеру, после этого водоснабжение восстановили. 8 ноября специалисты установили, что причиной превышения концентрации аммиака в водопроводе стали отходы сельскохозяйственного предприятия, которые попали в воду с полей.