Полиция начала проверку видео с полуобнаженной девушкой на фоне мечети в Москве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полиция устанавливает обстоятельства съемки и публикации в сети видео, на котором полуобнаженная девушка в балаклаве и чулках позирует на фоне Соборной мечети на Проспекте Мира в Москве.

"Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись провокационного характера, на которой девушка на фоне религиозного объекта позирует фотографу в полуобнаженном виде, - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. - Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".