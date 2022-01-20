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Полиция начала проверку видео с полуобнаженной девушкой на фоне мечети в Москве

На видео девушка в балаклаве и чулках позировала на фоне Соборной мечети на Проспекте Мира

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полиция устанавливает обстоятельства съемки и публикации в сети видео, на котором полуобнаженная девушка в балаклаве и чулках позирует на фоне Соборной мечети на Проспекте Мира в Москве.

"Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись провокационного характера, на которой девушка на фоне религиозного объекта позирует фотографу в полуобнаженном виде, - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. - Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".

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