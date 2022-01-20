На Кубани легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и загорелся

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло на трассе под Геленджиком на Кубани, в результате легковушка загорелась, пострадали два человека. Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в четверг.

"На автодороге М-4 "Дон" произошло ДТП. По предварительным данным, водитель BMW не выбрал безопасную скорость, которая соответствует дорожным условиям, допустил занос и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, от столкновения автомобиль BMW загорелся. В результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW", - сообщили в ведомстве.

В отделе пропаганды краевого управления ГИБДД добавили, что пострадавших госпитализировали, движение на участке трассы частично перекрывали, направляя поток через грунтовую дорогу, впоследствии движение восстановлено полностью.