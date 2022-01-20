Задержанного в Москве экс-депутата из Анапы исключили из "Единой России"

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" исключила бывшего депутата горсовета Анапы Владимира Блоха, задержанного в Москве по делу о мошенничестве, сообщается на сайте регионального отделения партии в Краснодарском крае в четверг.

20 января источник в правоохранительных органах сообщил, что Блоха, находившегося в федеральном розыске по делу о мошенничестве, задержали в Москве.

"В случае с Владимиром Блоха, который находился в федеральном розыске по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), было принято решение об исключении его из рядов "Единой России" - говорится в сообщении.

Ранее его дважды избирали депутатом Совета муниципального образования города-курорта Анапы от "Единой России". По уголовному делу, возбужденному в 2020 году, он был под подпиской о невыезде, но подался в бега.