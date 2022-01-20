Суд в Кирове приговорил к условному сроку участника ОПГ по делу о взятках в лесной сфере

КИРОВ, 20 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Кирова приговорил к условному сроку и штрафу 5 млн рублей участника преступной группы за неоднократное получение взяток на общую сумму более 20 млн рублей за заключение договоров купли-продажи древесины и аренды леса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина, который также входил в состав организованной группы.

"В Кирове осужден еще один из участников преступной группы за неоднократное получение взяток в размере, превышающим 20 млн рублей. Он признан виновным в совершении 16 преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном и особо крупном размерах, в составе организованной группы". Суд назначил окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 5,1 млн рублей. С учетом данных о личности осужденного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд посчитал возможным применить положения ст. 73 УК РФ (условное осуждение), установив испытательный срок пять лет", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2019-2020 годах осужденный, действуя совместно с региональным министром лесного хозяйства и иными участниками организованной группы, выполняя роль посредника, неоднократно получал взятки за покровительство предпринимателям в сфере лесозаготовки и переработки древесины.

Следственные органы Кировской области 3 апреля 2020 года возбудили дело в отношении вице-губернатора региона Андрея Плитко, которого задержали при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей от Шургина. Шургина также задержали. Следствие считает, что Плитко создал преступную группу, участники которой наладили получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением "Кировгослесхоз".