В Орловской области возбудили дело по факту необеспечения семей земельными участками

ТАСС, 20 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту необеспечения льготников, в том числе многодетных семей, бесплатными земельными участками в Орловской области, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК России.

"Следственными органами СК России по Орловской области по факту необеспечения жителей города Орла земельными участками возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, в Орле на учете состоят более 900 жителей, имеющих право на бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Большинство из них - многодетные семьи, также среди льготников 16 детей-инвалидов. В 2021 году земельные участки получили только 19 человек.

По данным следствия, сотрудники управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла, ответственные за бесплатное обеспечение земельными участками, не приняли достаточных мер к формированию свободных участков, а имеющиеся не были оборудованы коммунальной инфраструктурой и подъездными путями.