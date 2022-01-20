Уголовное дело возбудили после видео с полуобнаженной девушкой на фоне мечети в Москве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили после распространении в сети видео с фотосессией полуобнаженной девушки на фоне мечети в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")", - сказала она. Санкция статьи подразумевает штраф в размере до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до года.

Иванова отметила, что по версии следствия, группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в Москве, умышленно перед мечетью публично совершала действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Личность 40-летней подозреваемой установлена.

"В ближайшее время фигурантка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий. Также следствием будут допрошены иные лица, принимавшие участие в съемке, и их действиям будет дана правовая оценка", - добавила Иванова.

Ранее в четверг в сети появилось видео фотосессии девушки в черном нижнем белье, балаклаве и чулках на фоне Соборной мечети на проспекте Мира в Москве. В столичной полиции сообщили, что проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.