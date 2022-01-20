Суд арестовал двух подозреваемых в посредничестве во взяточничестве в Жигулевске

САМАРА, 20 января. /ТАСС/. Суд отправил под стражу заместителя главы городского округа Жигулевск по внутренней политике и социальным вопросам и депутата города, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

Ранее в СК сообщали об одном подозреваемом - замглавы Жигулевска, теперь в деле появился второй фигурант. На этапе предварительного следствия по уголовному делу следователи установили, что к совершению преступления также причастен депутат думы городского округа. По версии следствия, он получил от заместителя главы Жигулевска 15 млн рублей для последующей их передачи должностным лицам из числа сотрудников налоговой службы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по той же статье.

"В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, подозреваемый получил от представителя общества с ограниченной ответственностью в качестве взятки 23 млн рублей из ранее оговоренной суммы в размере 30 млн рублей. За эти деньги подозреваемый должен был оказать содействие в решении вопроса о снижении недоимки по налогам и сборам, установленной в отношении организации актом налоговой проверки.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке сотрудников СОБР "Омега" управления Росгвардии по Самарской области, отметили в пресс-службе следственного управления СК России Самарской области.