Замглавы Депздрава Ивановской области арестовали по делу о мошенничестве

ТАСС, 20 января. УФСБ России по Ивановской области возбудило уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали и затем арестовали одного из руководителей регионального департамента здравоохранения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах речь идет о первом заместителе Департамента здравоохранения Ивановской области Алексее Буянкине.

"УФСБ России по Ивановской области пресечены факты мошенничества при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для комплектования лечебных учреждений Ивановской области. В ходе расследования получены сведения о причастности к совершению данного преступления одного из руководителей Департамента здравоохранения Ивановской области", - сообщили в УФСБ.

По данным пресс-службы, 18 января чиновника задержали, а накануне арестовали по решению суда на два месяца. "Установлено, что при осуществлении закупок представителем коммерческой организации, занимающейся поставками медицинского оборудования, похищены бюджетные денежные средства на общую сумму более 10 млн рублей. По данному факту следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сообщили в УФСБ.

В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление преступных связей фигурантов уголовного дела.