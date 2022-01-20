УМВД Камчатки справилось с задачами по борьбе с преступностью и поддержанием правопорядка

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. УМВД России по Камчатскому краю справилось с основными задачами по борьбе с преступностью и поддержанием правопорядка в регионе, несмотря на смену руководства летом 2021 года. Об этом в четверг сообщил замминистра МВД Виталий Шулика на заседании коллегии края, в которой он принял участие дистанционно.

"В июле 2021 года произошло назначение нового руководителя. Говоря об итогах деятельности управления, считаю, что основные задачи по борьбе с преступностью и поддержанию правопорядка в целом выполнены", - процитировали его в пресс-центре ведомства.

Начальник краевого УМВД полковник полиции Иван Кокухин, выступая с докладом об итогах работы в 2021 году, отметил, что общественно-политическая обстановка в регионе оставалась стабильной и контролируемой. Зафиксировали незначительный рост зарегистрированных преступлений (на 0,4%), и при этом снижение на 11% количества убийств, на 13% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 21%, - грабежей, на 33% - разбойных нападений, на 19% - краж из квартир. По его словам, общая раскрываемость преступлений в регионе составляет почти 60%, при этом по отдельным тяжким и особо тяжким составам - убийствам, изнасилованиям и разбойным нападениям - она остается 100-ой.

Кокухин подчеркнул, что особое внимание в 2021 году уделялось работе по противодействию кражам и мошенничествам, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, удельный вес которых в объеме всех зарегистрированных преступлений составил 23,5%, активная работа по профилактике киберпеступлений продолжится. В регионе благодаря оперативно-профилактической работе на 5% снизилось в 2021 году количество преступлений в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов по сравнению с 2020 годом, у браконьеров изъяли свыше 70 тонн рыбы лососевых видов и более 17 тонн икры.

Начальник УМВД отметил положительную динамику на дорогах Камчатского края, где зафиксировали снижение на 16% общего количества ДТП, в том числе на 10% - с участием детей. Также сократилось на 17% число пострадавших граждан, и на 10,6% - количество погибших.

В июне 2021 года по указу президента России с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю уволили Михаила Киселева. 3 августа его задержали в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. Возглавил управление МВД России по Камчатскому краю полковник полиции Иван Кокухин, ранее занимавший должность замначальника УМВД по Забайкальскому краю - начальника полиции.