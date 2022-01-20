СК возбудил дело по факту травмирования трех человек на новосибирском молочном комбинате

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники регионального следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело по факту ЧП на Купинском молочном комбинате в Новосибирской области, где при ремонте холодильного оборудования пострадали три человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту разгерметизации холодильного оборудования на заводе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

На складе готовой продукции ООО "Купинское мороженное" (входит в структуру Купинского молочного комбината) при ремонте холодильного оборудования произошел хлопок испарителя охладительной системы, пострадали три человека - работники ООО "Молочный комбинат Купинский".

Как уточнили в СК, во время производства ремонтных работ морозильной установки произошла разгерметизация холодильного устройства. В результате происшествия частично обрушились стены, выполненные из сэндвич-панелей. Все пострадавшие госпитализированы: один из них - в реанимацию, еще двое - в средней степени тяжести - в отделение хирургии.

Комбинат был построен в 1951 году. Является одним из крупнейших в регионе. В настоящее время АО "Купинский молочный комбинат", управляющее предприятием, находится в процедуре банкротства.