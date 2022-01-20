В Вологде осуждена группа черных риелторов по делу об убийстве двух пенсионеров

ВОЛОГДА, 20 января. /ТАСС/. Вологодский областной суд вынес обвинительный приговор группе черных риелторов в составе трех мужчин и женщины, которые убили двух пенсионеров, чтобы завладеть их квартирами. Об этом сообщила прокуратура Вологодской области.

"Сегодня Вологодским областным судом по результатам рассмотрения уголовного дела вынесен обвинительный приговор в отношении группы черных риелторов - трех мужчин 1973, 1972, 1964 годов рождения и женщины 1973 года рождения - за совершение 11 преступлений против личности, собственности, общественной безопасности и порядка управления <…> Судом установлено, что подсудимые намеревались незаконно завладеть квартирами двух пенсионеров, проживавших в городе Вологде. Собственников квартир застрелили, трупы их расчленили и закопали на территории Вологодского района", - говорится в сообщении.

Похищенные у убитых паспорта и другие личные документы фигуранты пытались использовать для переоформления права собственности на принадлежавшие пенсионерам квартиры. Со счетов одного из пенсионеров злоумышленники незаконно сняли более 1,5 млн рублей и вскоре были задержаны правоохранителями. В зависимости от роли и степени участия подсудимые приговорены к разным срокам, от трех с половиной лет колонии до пожизненного лишения свободы.